Джамал Мюррэй включен в протокол по сотрясению мозга и пропустил встречу с «Ютой»
Джамал Мюррэй наблюдается в связи с возможным сотрясением мозга.
Разыгрывающий «Денвера» был включен в соответствующий медицинский протокол после столкновения с плечом Джулиуса Рэндла в матче против «Миннесоты».
Протокол не устанавливает жестких временных рамок возвращения, однако оценивает примерный срок улучшения симптомов в неделю.
Мюррэй набирает 16,2 очка, 4,4 подбора, 4,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем на старте нынешнего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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