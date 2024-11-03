Джамал Мюррэй включен в протокол по сотрясению мозга и пропустил встречу с «Ютой»

Джамал Мюррэй наблюдается в связи с возможным сотрясением мозга.

Разыгрывающий «Денвера » был включен в соответствующий медицинский протокол после столкновения с плечом Джулиуса Рэндла в матче против «Миннесоты».

Протокол не устанавливает жестких временных рамок возвращения, однако оценивает примерный срок улучшения симптомов в неделю.

Мюррэй набирает 16,2 очка, 4,4 подбора, 4,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем на старте нынешнего сезона.