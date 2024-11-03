0

Джамал Мюррэй включен в протокол по сотрясению мозга и пропустил встречу с «Ютой»

Джамал Мюррэй наблюдается в связи с возможным сотрясением мозга.

Разыгрывающий «Денвера» был включен в соответствующий медицинский протокол после столкновения с плечом Джулиуса Рэндла в матче против «Миннесоты».

Протокол не устанавливает жестких временных рамок возвращения, однако оценивает примерный срок улучшения симптомов в неделю.

Мюррэй набирает 16,2 очка, 4,4 подбора, 4,4 передачи и 1,2 перехвата в среднем на старте нынешнего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
logoДенвер
logoМиннесота
logoНБА
logoЮта
logoДжамал Мюррэй
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 27 очков Хилда помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» в овертайме, «Оклахома» победила «Клипперс» и другие результаты
170сегодня, 06:25
Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой». У него подозрение на сотрясение мозга
2вчера, 04:21
НБА. 35 очков Ирвинга помогли «Далласу» победить «Миннесоту», «Голден Стэйт» разгромил «Новый Орлеан» и другие результаты
13630 октября, 06:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Адам Сильвер: «Мехико вряд ли обойдет города США в вопросе направления нынешнего расширения лиги»
1сегодня, 10:27
«Спасибо за беспокойство». Шэй Гилджес-Александер отшутился на вопрос о большом количестве трехочковых
1сегодня, 09:55
Чет Холмгрен: «Плохие парни не играют за «Тандер»
5сегодня, 09:44
Соотношение штрафных к попыткам с игры в НБА показывает максимум за 11 лет
5сегодня, 09:29
Никола Йокич был близок к трипл-даблу (27+16+9) в победной игре с «Ютой»
4сегодня, 08:52Видео
Джейден Макдэниэлс сцепился с Джереми Соханом в 3-й четверти матча «Миннесоты» с «Сан-Антонио»
сегодня, 08:35Видео
НБА. «Бруклин» примет «Детройт», «Даллас» встретится с «Орландо»
сегодня, 08:14
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К»
сегодня, 08:09
ACB. «Барселона» примет «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 07:34
Единая лига ВТБ. «Енисей» встретится с «Самарой», «Локомотив-Кубань» примет «Зенит
сегодня, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой Андрей Мартюк о «Зените»: «У них хорошая, мощная передняя линия. Играть очень интересно и захватывающе»
13 минут назад
Олег Киселев может возглавить грозненский «Динамо» в Суперлиге
23 минуты назад
Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит минимум 2 недели из-за травмы правой руки
сегодня, 10:09
«Лейкерс» переместились с последнего на 9-е место по соотношению попыток с игры с оппонентами
сегодня, 09:16
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Мегу»
сегодня, 08:05
Чемпионат Греции. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Промитеасом»
сегодня, 07:59
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Виллербан» примет «Шоле»
сегодня, 07:54
Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Тревизо» и другие матчи
сегодня, 07:45
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Фенербахче» примет «Петким Спор» и другие матчи
сегодня, 07:39
НБА опять открыла расследование дела о домашнем насилии со стороны Джексона Хэйса после нового видео
2сегодня, 06:05Видео