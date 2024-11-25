Никола Йокич – MVP, Кенни Эткинсон – лучший тренер. Инсайдеры ESPN выбрали ранних фаворитов на награды
ESPN провел голосование за награды среди своих инсайдеров.
Эксперты определили ранних фаворитов в шести категориях.
Победители:
MVP: Никола Йокич («Денвер»);
Новичок года: Джаред Маккейн («Филадельфия»);
«Мистер замок»: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
Лучший «шестой»: Пэйтон Притчард («Бостон»);
Самый прогрессирующий: Дайсон Дэниэлс («Атланта»);
Тренер года: Кенни Эткинсон («Кливленд»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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