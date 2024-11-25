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  • Никола Йокич – MVP, Кенни Эткинсон – лучший тренер. Инсайдеры ESPN выбрали ранних фаворитов на награды
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Никола Йокич – MVP, Кенни Эткинсон – лучший тренер. Инсайдеры ESPN выбрали ранних фаворитов на награды

ESPN провел голосование за награды среди своих инсайдеров.

Эксперты определили ранних фаворитов в шести категориях.

Победители:

  • MVP: Никола Йокич («Денвер»);

  • Новичок года: Джаред Маккейн («Филадельфия»);

  • «Мистер замок»: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

  • Лучший «шестой»: Пэйтон Притчард («Бостон»);

  • Самый прогрессирующий: Дайсон Дэниэлс («Атланта»);

  • Тренер года: Кенни Эткинсон («Кливленд»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoФиладельфия
logoПэйтон Притчард
logoНБА
logoНикола Йокич
logoКенни Эткинсон
logoБостон
logoДенвер
logoВиктор Вембаньяма
logoКливленд
logoАтланта
logoДайсон Дэниэлс
logoДжаред Маккейн
logoСан-Антонио
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