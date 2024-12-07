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Энтони Эдвардс: «Никогда раньше не видел, чтобы Джулиус Рэндл играл в защите»

Энтони Эдвардс в восторге от игры Джулиуса Рэндла в матче с «Уорриорз» (107:90).

«Наз и Джулиус, черт возьми, играли в защите. Знаете, я никогда раньше не видел, чтобы Джулиус играл в защите.

Это просто невероятно, и вот он рядом со мной, наведите на него камеру. Он надрывался в защите», – произнес атакующий защитник «Миннесоты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети журналиста Криса Хайна
logoМиннесота
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logoГолден Стэйт
logoЭнтони Эдвардс
logoДжулиус Рэндл
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