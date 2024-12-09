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Энтони Эдвардс был оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за использование ненормативной лексики в общении с прессой

НБА оштрафовала Энтони Эдвардса.

Защитник «Миннесоты» заплатит 25 тысяч долларов за использование ненормативной лексики в общении с прессой после матча с «Голден Стэйт».

«Тимбервулвз» одержали победу со счетом 107:90. Эдвардс не сдерживал восторг от уровня вовлеченности в оборонительные действия команды «больших» Наза Рида и Джулиуса Рэндла.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
logoНаз Рид
logoДжулиус Рэндл
происшествия
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