Энтони Эдвардс был оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за использование ненормативной лексики в общении с прессой
НБА оштрафовала Энтони Эдвардса.
Защитник «Миннесоты» заплатит 25 тысяч долларов за использование ненормативной лексики в общении с прессой после матча с «Голден Стэйт».
«Тимбервулвз» одержали победу со счетом 107:90. Эдвардс не сдерживал восторг от уровня вовлеченности в оборонительные действия команды «больших» Наза Рида и Джулиуса Рэндла.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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