«Моя макушка на уровне его соска». Дрэймонд Грин прокомментировал фото с Виктором Вембаньямой
Дрэймонд Грин рассказал о своей реакции на фото с Виктором Вембаньямой.
«Я увидел эту фотографию и подумал: «Эй, моя макушка на уровне его соска».
Что я вижу на фотографии? Я занимаю оборонительную позицию, потому что они готовятся атаковать. Вемби находится в углу, я наблюдаю, потому что знаю, что скоро будет заслон.
Когда я увидел это фото, первое, о чем я подумал: «Похоже, что он меня не замечает». Но, черт возьми, посмотрите на это, моя голова на уровне его номера. Ниже, чем логотип «Сперс», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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