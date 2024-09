Байки подземелья: «Детройт»

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где пишут о худших командах НБА. Поощряете мазохизм? Тогда ставьте плюсы.

Наконец-то у меня дошли руки до главных позорников лиги последних лет. Я максимально пытался отложить написание сего шедевра, дабы в потоке эмоций не превратить материал в полотно отчаяния вроде того, чем любят позаниматься Максим Коршунов с Герчиковым, после прочтения оных неловко бурчишь себе под нос: «нет, нет, это не так, заткнись… есть же позитив… да?». Но правда, как обычно, где-то в цитатах Бодрова, а мы спускаемся в самое жерло части цикла.

1 – Голод Антуана Уокера

2 – StepBack

15-е место: «Детройт»

Баланс побед/поражений: 14-68

Статус: спасибо, что живой

Поршень цилиндра: Кейд Каннингем

Курс: избавиться от клейма позора лиги

Предварительная оценка нового фронт-офиса и тренерского штаба, а по старой памяти – пинки Трою Уиверу

Для оценки любого вида менеджмента нужно всегда понимать контексты задач от владельца к генменеджеру, ресурсов НБА-шного бизнеса как такового и особенности агломераций, где сосредоточены те или иные франшизы.

«Детройт» – команда с маленького рынка, выезжающая после перехода Горса на руль владельца на доходах от дотаций после смены расположения арены, на стриминге, где, после банкротства Diamond Sports сама НБА продала часть пакетов Amazon, а «Детройт», при учете всей блевотности их творений, имели доход не только от богатеньких соседей по лиге, но и от трансляций свыше 80 млн долларов, и, немаловажно, рекламы. Как сказал мой хороший хороший товарищ: «Тебе даже это не так важно, потому что реклама. Это то, чем ты тоже ведаешь сам. Продается все. Имя стадиона, любая поверхность, попадающая в кадр при трансляции. Да даже когда на медиа игроки строят бомжу дом, то это приносит бабки, потому что реклама в кадре», – спасибо, Максим .

Понимаете, когда монета все равно капает – войти в положение Уивера после Стефански можно, все в штабе дотукали, что после утопичности идеи с Драммондом и драмы с выкупом Блэйка «Пистонс» резонно уходить в перестройку, дабы владельцу: а) не платить налог на роскошь и не тратить лишние бабки; б) вообще понять, нужно ли оставлять эту безнадегу у себя в руках, хотя как показали последние тенденции – даже при учете пустых трибун, монета капает, так что скорее да;

В данном формате действия Уивера еще как-то понять можно, но в любом проекте у тебя должны быть как промежуточные, так и конечные задачи хотя бы для инертного движения.

Помните фильм «Игра» Финчера? Кажется, как будто Уивер непосредственный герой сего шедевра – у тебя есть все, чтобы построить команду под себя, но вместо этого ты последние 5 лет занимаешься непонятно чем, начиная от формирования ростера, заканчивая тактикой ведения боя, назначения командиров, подготовке «танк-солдат» и тд. Претензия к Уиверу в том, что НИКТО ПРОСТО НЕ ПОНИМАЛ, чего он хочет. Возникают ощущения, как будто в офисе у Уивера каждый день на рабочем компьютере появлялись все новые и новые вкладыши с еще более чокнутыми по наполнению заданиями, а то и челленджами. Спасибо, что хотя бы без коз в офисе.

Специфичные САС пытались устроить ре-тул с приобретением идентичности в ростере с Демаром и Олдриджем, не получилось – хорошо, разменяли Демара, ведь подтянулся Деджонте. В моменте пытались еще 2 раза устроить перестройку на колесах через Мюррея и Келдона, но поняв бесперспективность затеи – начали падать в слив, да, попутно надавали плохих контрактов, но хорошо разменяли некоторых полузвезд и накопили драфт-капитал, параллельно расчищая платежную ведомость.

ОКС нашли танк-коммандира, поняли, с кем можно строить ротацию, взяли тренера д-лигера под скрепление ростера и планомерно наигрывали состав, поэтапно добавляя людей с драфта и тоже чистили платежку. По итогу вышел претендент на МВП, весь фронткорт – из молодежи, полно драфт-пиков, но самое смешное – при добавлении ветеранов и высоких позициях ОКС даже не в налоге.

«Хьюстон» затеял странную игру, где нужно было за сжатое время и без вхождения в налог подготовить молодых и расчистить платежку. Получилось скомкано, но сыграли как и полагается команде с большого рынка с крупными подписаниями и серьезной, а главное осмысленной тренерской сменой...

«Детройт» же… Да вообще неясно, что тут было: передержка Кейси, который вообще не подходит командам-танкистам. Вообще непонятное формирование команды с драфта. Слитие Бэя, подходящего под Кейда, когда даже ОКС в итоге развили в крепких ролевых исполнителей что Дорта, что Уиггинса с Айзеей Джо. Можно спорить, что Бэй по итогу не задержался в «Атланте», где были какие-то задачи, и не получил от них продление, но вопросы по форме всех исполнителей и их совместимости не снимаются, поэтому я бы не приравнивал это к игровой стилистике «Пистонс».

Окей, можно спорить, что не надо было чистить платежку, мол, кто поедет в «Детройт»? Да как мы видим по кампании Лэнгдона – при ясности и адекватности мотивов привлечь можно много кого, но если Уивер все же не верил в зазывы звезды и прочее – ладно, работай на принятие плохих контрактов и собирай активы для обмена, как делала «Фила»…

Нет, мы этого тоже не увидели.

Самые смешные действия – это когда ты перестраиваешься, но играешь не на то, чтобы дальше выйти в дамки, а чтобы еще дальше уйти в перестройку – некоторые действия Уивера никакому адекватному человеку просто-напросто не объяснить:

Сначала слил Пламли за торговое исключение, тогда как даже Капчак получил за него 2 пика 2-го раунда, ПРОСТО НАИГРАВ

Потом отдал истекающего Саддика Бэя, который как никто подходил главным звездам, за Уайзмена, чтобы наиграть... Нокса?! Парень, все в порядке?

Легендарный обмен Бэгли, где за него отдали пик 2-го, продлили, а потом обменяли уже с ДВУМЯ пиками 2-го в «Вашингтон»:

As part of a 4-team trade, the Detroit Pistons traded Josh Jackson and Trey Lyles to the Sacramento Kings; the Detroit Pistons traded a 2023 2nd round draft pick (Isaiah Wong was later selected) to the Milwaukee Bucks; the Los Angeles Clippers traded Serge Ibaka and cash to the Milwaukee Bucks; the Los Angeles Clippers traded David Michineau to the Sacramento Kings; the Milwaukee Bucks traded Rodney Hood and Semi Ojeleye to the Los Angeles Clippers; the Milwaukee Bucks traded Donte DiVincenzo to the Sacramento Kings; the Sacramento Kings traded Marvin Bagley III to the Detroit Pistons; the Sacramento Kings traded Vanja Marinkovic to the Los Angeles Clippers; and the Sacramento Kings traded a 2024 2nd round draft pick (Tyler Smith was later selected) to the Milwaukee Bucks.

Signed Marvin Bagley III to a multi-year contract.

Traded Marvin Bagley, Isaiah Livers, a 2025 2nd round draft pick and a 2026 2nd round draft pick to the Washington Wizards for Danilo Gallinari and Mike Muscala. Detroit also received a trade exception Washington also received a trade exception 2025 2nd-rd pick is least favorable 2026 2nd-rd pick is least favorable

Абсолютно ужасный обмен Беркса и Богдановича

Напомню, что первый точно играл на уровне Гордона, взваливая на себя почти всю ношу ритмичностей 2-3 четвертей, и «Хьюстон», при таком же уровне игры от Эрика, получил свап пиками 1-го.

Лайн-ап с Берксом

Богдановича, когда он был в хорошей форме в сезоне 22/23 и за которого еще в начале прошлого сезона предлагали 2 пика 1-го , понятно, что скорее плохих, но отдают за пустоту, хотя до этого выменивают за Олиника и Сабена Ли. А не отдали, т.к. Монти Уильямс посчитал его важным элементом ротации для борьбы за плей-ин… Но при этом у Уивера не было другого материала, который бы мог помочь в этом! Куча сырых игроков, Кейд и Богданович, кроет их Уайзман. Клиника...

Напомню, за Олиника Эйндж выудил пик ЛАК с «Торонто», просто дав тому время… Что получил «Детройт»? Истекающий Граймс, пришедшийся вообще не ко двору. Фурнье, Флинн и Арчидиаконо… Откройте 2022 год даже на Спортсе. Как минимум два оффера с пиком 1-го за Бояна лежали на столе у «Пистонс».

И это я еще решил отбросить в сторону назначение Монти после Кейси, хотя в вакууме оно тоже было не в тему, особенно на фоне слухов про конфликты в раздевалках ОКС/«Финикса», потому что его кандидатура глобально влияла только на расходы владельца, а не на платежку.

На фоне настолько конченного бардака возникает вопрос – можно ли вообще за что-то хвалить Уивера? Тем более, здесь явно можно было поживиться, если Горс готов был платить Уильямсу настолько большие деньги.

Наверное, да.

В моменте хорошо принял Джо Харриса с Монте Моррисом и пиками 2-го.

Хорошо поднялся за Дюреном – с принятием Кембы и отдачей дальнего пика 1-го «Милуоки» 2025 года, получив его за Гранта.

Ах, да, с Джерами Грантом тоже вышло неплохо, ведь его изначально бесплатно взяли в исключение. Наверное, еще в актив можно занести можно обмен Вуда с пиком на Айзею Стюарта, и его дальнейшее продление.

Драфт-компании Уивера – тема для многочасовых рассуждений, но кажется все сходятся на том, что он собрал максимально несостыкуемых людей при несомненном таланте многих из них.

В целом — крах и швах.

Представляете, на каком багаже сюда приходил Лэнгдон?

Задача Лэнгдона в данном случае сводилась к простому – поставить КОНКРЕТНЫЕ цели-задачи, а также прощаться с тем, что не работает.

Подписание Тобайаса Харриса на 52 млн и 2 года? Тяжелый форвард с 12-летним стажем, умеющим стретчить и наказывать за миссматчи в пост-аппах? Это имеет смысл, где ваш франчайз играет пик-н-ролл владения на уровне с Дончичем. Один год он нужен вам самим, а следующий – уже последний по контракту. Плохих истекающих соглашений просто не бывает.

Туда же заносим и краткосрочное подписание Бизли (6 млн на 1 год), Фонтеккьо (16 млн на 2 года) и СЭТ с последующим сливом Граймса за истекающего Тима Хардуэя. Все это снайперы на объемах 7-ми трехочковых, в команду с отсутствием спейсинга как такового – обязательный атрибут.

Как будто бы и к месту смотрится взятие с рынка отказов контракта Пола Рида – теперь у вас появляется универсальный «большой», да, он без броска, но под скрин-систему с Кейдом, и да, с ним можно выходить сразу на 3 типа защиты со скамьи. Уэнделл Мур… броска пока не видно, мало играл, но взяли за копейки. Два года назад уходил в конце 1-го раунда. В «Дьюке» подтянул трехочковый с 21,3% на 1-й сезон до 41% на третий. Обнадеживает.

Смена тренера здесь также идет на руку Лэнгдону, потому как сильная сторона «Пистонс» – игра через позиционку (2-е в лиге по числу владений PnR), а кто как не Бикерстафф умеет его играть? И в сравнении с Монти за Бикерстаффом – как минимум 3 успешных кейса развития игроков РАЗНЫХ позиций, полноценная многолетняя пересборка «Кливленда» через позиционное нападение до команды 2-го раунда, а также более эффективные коммуникационные связи с молодыми.

«Кливленд» при Бикерстаффе:

Пик-н-ролл-атака

2020/21: 0,82 очка за пик-н-ролл при 20 попытках, % потерь – 19%

2021/22: 0,85 очка за пик-н-ролл при 16 попытках, % потерь — 18%

2022/23: 0,98 очка за пик-н-ролл при 13 попытках, % потерь – 13%

Транзишн-атака

2020/21: 21-е по попыткам, 15-е по реализации, 8-е по потерям

2021/22: 18-е по попыткам, 3-е по реализации, 19-е по потерям

2022/23: 19-е по попыткам, 3-е по реализации, 19-е по потерям

2023/24: 20-е по попыткам, 7-е по реализации, 18-е по потерям

По защите вопросов к нему также не много: он значительно сократил среднее количество попаданий в транзишне с 1,15 очка в первом сезоне до 1,10 за владение в последующих. Такая же история с пик-н-роллом: сначала снизил с 0,94 очка за владение до 0,87, в последнем – у «Кливленда» лучшая оборона на PnR – 0,80 очка за владение.

Помимо этого, в активе у Бикерстаффа прогресс по пост-ап комбинациям (с 28-й строчки по реализации в 21 году за сезон поднялись до 10-й), по спот-ап, игре снайперов в топ-лок или кэтче. По-моему для «Детройта» – это отлично подходит.

Единственное, за что хочется опять ругать новый фронт-офис – это за драфт. Черт побери, 5-й пик на Рона Холланда. Опять большое атлетичное тело без броска и намеков на плеймекинг в драйвах. Зачем, куда? Благо, не гард, а подбирать и защищаться может. Тем более, в наставниках Тобайас, если человек сумел стать лучшим другом Бобана – плохому пацана не научит.

В общем, у «Детройта» появились намеки на какую-ту стратегию и в туманную восточную дорогу потихоньку врезаются грезы надежды.

Лэнгдон улучшил слабые стороны команды точечными стрики-шутерами и миссматч-специалистами.

Выгнал ссаными тряпками Монти и убрал подальше Уивера от офиса, пригласив в скаутский отдел. Сверкая пятками, чудик убежал ПОМОГАТЬ «Вашингтону». Но аура, видимо, осталась. Иначе объяснить предподчение Рона Холланда заместо Коди Уильямса, Картера или Бузелиса я не могу.

В плюс заносим прощание и с Хэйсом, и с Уайзменом и остальными, кто был вообще не ко двору.

Он привлек нестандартный вариант на мостик главного тренера, но идейно – он опять же сделал все правильно.

Переплатил ли он Харрису? Да. Мог ли он получить кого-то лучше с рынка? Вряд ли. Дерозан не то, Ройс О’Нил не имеет скиллсета Харриса. Влезть в борьбу за Сиакама, заплатив ему баснословные деньги и убив напрочь чудеса краткосрочных соглашений? В ситуации «Детройта» Паскаль был не тот вариант, ради которого стоило бы идти на такие риски.

Провалил ли драфт? Это большой вопрос, но концептуально пока смотрится как промах.

Но главное отнюдь даже не это – данный сезон для «Пистонс» нужен как разгрузка: посмотрите, что сделал Име Удока в «Хьюстоне» – сосредоточился на правильном восстановлении, смене привычек, борьбы без приставки «вопреки здравому смыслу». «Пистонс» действуют в подобном ключе.

Приглашение в штаб Бикерстаффа Уолтона и Бурлесона, который поставил отличный транзишн в «Рио-Гранде Вайперс» и выиграл G-лигу – также ход на усиление, дающий «Детройту» тактическую гибкость.

С учетом текущего «захвата Флэгга» на Востоке, Траджан собрал такой состав и ТШ, что как будто бы готов бороться за плей-ин. Дополнил слабые места лидеров, подписал нужных игроков, а также постарался избавиться в максимально короткие сроки от бедлама предыдущего гм-а.

Оценка: 4,5/5

Оценка Троя Уивера: 1,5 Бэгли из 5

Можно ли строиться вокруг Кейда Каннингема?

Не буду хитрить – материал очень долгое время откладывался как раз по причине того, что мне было очень не легко разбирать Кейда.

Общая статистика

Давайте сразу обозначим и убьем сторонников секты «пернатого» – нет, Кейда никак не достигнет судьба Бена Симмонса.

Начнем, пожалуй, с редрафта-2021 года.

Вот, например, нам понятны причины, по которым были даны детские максималки Барнсу, Мобли и Вагнеру.

Нам также абсолютно понятно, что Джейлен Саггс и Грин могли быть и лучше, но пока ощущаются максимально нереализованными от тех авансов, данные с комбайна. Как и Гидди или Дуарте.

И у нас есть ровно 2 игрока, о которых вообще непонятно, какие можно составлять выводы – это Куминга и Каннингем.

Однако Куминга 7-й пик, требования, особенно учитывая «ГСВ», к которым он присоединился, были изначально с прицелом на многосезонный сапсан прогресса/ошибок и тп.

А Каннингема вообще неясно, как разбирать.

Он, очевидно, пока максимально спорно соответствует требованиям 1-го пика и по PER его показатель 12,5, а это очевидно не самая лучшая родословная – Первис Эллисон, Кеньон Мартин, Оловоканди, Кваме Браун, прости господи, Энтони Беннетт… У всех нормальных первых пиков исторически этот показатель после трех сезонов – больше или равен 15. А при %USAge более 30% Stathead определил эффективность Кейда как одну из худших вообще в НБА – 10,5. Даже у Бена Гордона этот показатель равнялся 14,9, как у 37-летнего Кобе Брайанта.

Но что можно требовать от человека, в партнерах оного большую часть сезона были 2 калеки, Дюрен и худший-самый тупой пг ассоциации Киллиан Хейс? И это мы еще обошлись без претензий к самой франшизе, максимально тупо просирающей весь прайм самого Кейда.

И вот только Уивер сделал 1 обмен, а Монти поменял ротацию – и бац, лайн-ап и эффективность пятерки с Кейдом растет.

1. K. Hayes – I. Stewart – C. Cunningham – J. Duren – A. Thompson

+/- – -2,8

3PT% – 28,9%

NET.RATE – -10,1

Добавляется каттер/слэшер/мид-рейндж Айви и шутер Фонтеккьо:

2. C. Cunningham – J. Ivey – J. Duren – S. Fontecchio – A. Thompson

NET.RATE — +3,8

+/- — +0,7

3PT% — 34%

Более чем очевидно, что главная проблема команды – это то, что под преимущество ростера, а именно под позиционку, взяли игроков, мало того, что не соответствующих концепции нападения, так еще и не учли особенности Кейда. У Кейда практически не упало число попыток в PnR, их по-прежнему 11, он 3-й в лиге по числу этой комбинаций, но число очков за владение снизилось с 0,92 до 0,90. И почему же? Дело не только в том, что всеми любимый Кейд показывает лучшую эффективность, когда у него 7+ владений и более 5+ секунд с мячом, но и потому что на исходе нападения при drop лучшая опция для любого хендлера – это правильно выбранный тайминг прохода.

И проблема не только в том, что Кейд слабо завершает проходы, особенно левой рукой, и не в отсутствии первого шага как такового и ограниченных в связи с этим возможностей для нападения, но еще и в сдваиваниях на Каннингеме или ситуациях центровой + страхующий подтягивается со слабой стороны. И представьте все это в гремучей смеси, когда до дедлайна не было Фонтеккьо.

Как итог, у Кейда 25 попаданий под блок-шот в сезоне – также худший показатели среди всех защитников, даже Джейлен Грин столько не получил. И 98-й рейтинг по реализации из под кольца по Synergy из 103 игроков, пришедших в лигу с 2021 года.

Шот-селекшн, сравните средние цифры по НБА с цифрами Кейда

Но беда, как говорится, не приходит одна. Кейд также имеет склонность поддерживать всю эту упадническую атмосферу, а потому сначала сезона Кейд реализовал 44% своих трехочковых в первых пяти играх (15 из 34), но потом все стало в норму – он реализовал 23% (12 из 52). Его средний трехочковый по карьере – 31%. Среди тех, кто совершил более 500 попыток бросков, он опережает только Уэстбрука. А TS% Кейда в этом году меньше среднего на 8%.

Да, это прям печально.

1 столб – типы бросков, 2 – цифры Кейда, 3 – цифры по лиге, 4 – разница

С получения : 32.5% – 36.5% – -4.0%

Пулл-ап: 28.9%– 33.1% – -4.2%

С контактом: – 29.2%– 32.9%– -3.7%

Открытые : 32.7%– 38.3% – -5.6%

Ну и как еще одна печаль – он зарабатывает слишком мало штрафных, всего 3,6 за игру, но лига стала мягкой до беспредела – надо работать. Это самый легкий тип для набора очков. Что-то надо делать с работой ног и взрывной силой.

Но давайте и о позитивном – его Catch-and-shoot в этом сезоне стал равняться 38,5% из-за дуги, что звучит более чем обнадеживающе.

И возвращаясь к TS% – когда у команды был этот долбанный турбулентный период, TS% Кейда в феврале вышел к 59%, а в апреле к 70%. Что также показывает, что все-таки что-то в бросках да умеет.

Да, мы можем жаловаться на свал в неэффективные типы бросков, однако если соперник ставит дроп, а Кейд, допустим, будет проваливать встречу по броскам из-за дуги, у него есть отличная опция скинуть в пик-н-ролле в стиле Криса Пола соперника на спину и завершить средний – 49%, это выше Янга, Болла и тем более неприменимо к Бену Симмонсу, мать вашу!

В сравнении с мертвой точкой, его DARKO имеет тенденцию к росту, а учитывая, что у него ни разу не было партнеров, даже как у Грина, или Морэнта, все еще может измениться в лучшую сторону, особенно с учетом приходов Бизли и Тобайаса.

И еще учитывайте, какие матч-апы в нападении достаются Кейду – на него тупо всегда кидают либо центрового, либо лучшего защищающегося, т.к. остальных в «Тройте» можно было и не крыть, от чего поиск мисс-матчей и набор очков также значительно затруднялся в отличие даже от Болла или Грина, у одного был Розир и Бриджес, у второго – Портер, а позже Ванвлит с Шенгюном, что создавало вариативность и спейсинг.

Касательно его плеймейкинга – тут все крайне неоднозначно. С одной стороны, его видение площадки и соотношение передач к потерям (7,5 передач на 3,4 потери – 2,3 ASS/TO, средний показатель по лиге) выглядят оптимально, но очень много было ситуаций, когда из-за нехватки спейсинга Кейд очень плохо находил партнеров в транзишн-нападении, от чего и шла овертенденция к потерям. Но по ассистам, приводимых к очкам, у него показатель 19! Это выше, внимание, Майка Конли, Деджонте и Джамала Мюррея, Фокса. И Дариуса Гарлэнда с Митчеллом, играющим практически только пик-н-ролл. И это все в команде, где из шутеров были… мертвый Фурнье с Фонтеккьо.

Защита Кейда – также место, где ему надо прибавлять. По DBPM у него -1,6, но: он хорошо работает на мяче по дуге и может неплохо сопровождать соперников в чейз под Дюрена или страхующих, благо это позволяют габариты. Вот лайн-апы, с какими партнерами он был плюсовой.

Net.rat – в 5 столбце

Вполне очевидно, что у Кейда большие проблемы со скоринговой частью, но они тянутся по большей части в связи с тем, что у него: а) не было хороших партнеров, из-за чего шла двойная опека при итак слабой реализации из под кольца; б) был Монти, который никак не решал эту проблему, пока ему по лбу не дало руководства «Детройта», а потом вместо Хейса появились, слава богу, Айви и Сассер, очевидно более подходящие с Фонтеккьо под Кейда.

Но даже при этом мы видим, как его проценты с игры (EFG% c 47% поднялось до 50%) и общее количество очков увеличивается. То есть тенденция к росту, даже в настолько проблемном месте, у него есть. Что говорит о характере победителя, а это уже при такой нагрузке и количестве очков применимо к 1-2 опции точно.

Возможно, все эти проблемы можно будет скрыть еще переводом Кейда на позицию 2-го номера. Посудите сами – он может защищаться с 1-ю по 3-ю позиции, имеет хороший плеймейкинг, а также может играть без мяча и бросать средние, неплохо играть айзо. Для того, чтобы направить в верное русло шот-селекшн, вероятнее всего нужен кто-то типа Майка Конли, может Таюса Джонса, может Дрю Холидэя, чтобы эти самые попытки находить после шорт-экшен или испанских PnR.

Либо же, еще как вариант, взять под Кейда Анферни Саймонса, про которого я ранее уже писал в цикле и предлагал засунуть в «Детройт». Он отличный клатчер, но ужасный пасующий, как и защищающийся. Кейд скроет его недостатки походу матча, а уже в клатче попеременно будет вместе (или у) с Саймонсом учиться игре в концовках.

Да и большинство проблем очевидно уйдет уже с этим ростером, произошла рокировка Стюарта на Тобайаса, а также Айви и Осара на Бизли и Хардуэя, ветераны скроют настолько ужасную бросковую картину через наигрывание pistol-screen/wing-exchange/flare-screen или horns-комбинаций, а также провалами после передач плеймейкеров, и конкретно Кейда, в банана/флекс-каты или кросс-каты. Не забудем, что здесь Бикерстафф, который также помог не самому худенькому Хардену без напрягов рвать в проходах скиллсетом нападения, а не голой физухой.

Да, ну и работать над первым шагом. У него хорошее тело, но слабые ноги. В тайм-лайне двух лет это все нарабывается, посмотрите на того же Коби Уайта.

Кто еще?

Джейден Айви – Айви полностью дублируют функции Кейда, но представьте, когда это еще идет на более низких процентах и тотальной узколобости функционала.

Айви тот тип игроков, вокруг которого сложно построить серьезную команду, но отлично чувствующий себя в средних/сливных коллективах.

Из плюсов – он упертный, у него также улучшились решения на игре в пик-н-ролле, хотя количество попыток огромное и эффективность ужасная – 4,1 попытки (уровень Кларксона и Розира) при реализации за владение – 0,83 очка.

У него осталось два года по контракту, но с учетом того, что Сассер лучше подходит под спейсинг, да и ведет пик-н-ролл лучше (0,91 очка на таком же объеме) Айви надо пихать куда-то подальше в обмене, набивая стоимость в роли «шестого». Бикерстафф с таким сталкивался, как в случае с Секстоном.

Он не подходит под Кейда (30,6% из-за дуги), имеет всего 1 плеймейкерскую опцию – пас в драйве, по очкам в проходах, даже не смотря на хороший атлетизм – огромное число попыток и также сомнительная реализация – 10 проходов в среднем, 46%. У Сассера их меньше, а эффективность – 48,1%.

Он будет мешать Аусару, не подходит под роль снайпера, плохо ведет игру, нет ни одной причины сохранять его, даже при учете его тотального игнора к критике. Посудите сами, 30% из-за дуги, и это, на секунду, после МВЗ… Пока ни одной тенденции, говорящей об обратном, то есть о его пользе, нет, я пока останусь при своем. Пихать в обмен за усиление, пока он на контракте новичка.

Джейлен Дюрен более светлая голова – он и пасует неплохо (2,4 ассиста), и по скрин-ассистам он опережает даже мобильного Клэкстона (3,5 на 4,1), что полезно для Кейда, может прилично завершать (61% из Rim-зоны), что также полезно для всех гардов в ПнР с ним. Однако его защита пока вызывает много вопросов. Он неплохо играет в посте – пропускает 0,83 очка за 1 пост-ап в среднем – это лучше Аллена, Джарена Джексона и Гэффорда, а также очень хорошо свитчит в разменах, особенно резкие переключения, но ставь с ним дроп – и даже при учете Кейда он пропускает больше всех центров на внушительных объемах – и Лопеса, и Эйтона, и даже Йокича. Во многом это из-за того, что Джейлен ведется вообще на все фейки, из-за чего его надо постоянно страховать. И т.к. страхующие у «Тройта» было отвратные – сами понимаете, надо учиться выезжать самому. Но 1 в 1 конкретно под кольцом, когда соперник на скорости меняет ритм – все, до свидания.

Есть Сассер с Томпсоном. По ним мнения разнополярные.

Аусару надо учиться играть без мяча и прокачивать спот-апы, благо появляется куча наставников. А по защите к нему претензий нет, он отлично разменивается, иногда страхует, если «Детройт» будет играть пятеркой с Дюреном и/или Стюартом – отличный чейз-даун и хейдж-специалист (выдавливающий).

Сассер ровно наоборот – он может стать классным усилением со скамьи, но только при учете того, что вы будете играть блитц или размен защиту, ведь он просто никаким образом из-за своего веса не сможет сыграть сопровождающего в дропе. А добавить трехуровнего скоринга он может – примерно, как ранний Нембхард.

Стюарт может неплохо разгрузить Тобайаса и Дюрена со скамьи, однако его и Айви, и какие-то пики с уравнителями, я бы точно предлагал за Саймонса/Деррика или Коби Уайта/Ингрэма. За игрока, умеющего в клатч и бросать из любой позиции.

Либо же отдавать просто Стюарта и доплату в виде пиков 2-го за винга, по типу Кэма Джонсона.

Или за гарда, типа Холидэя, в помощь к Кейду. Тому уже через сезона 1,5 исполнится 36 лет, а потому много не попросят. Но думаю, что от «Бостона» пиками 2-го точно не отделаться, даже при учете такого контракта Дрю.

Что дальше?

«Детройту», конечно, все еще рано познавать чудеса игр на результат.

Однако команде необходимо побороться хотя бы за 10-ю строчку, ведь в лотерею катастрофически не везет при тотальном сливе, а натаскать всех молодых и поставить игру у лидеров после такого ужасного сезона просто необходимо, чтобы они поверили в себя и идеи Бикерстаффа. При этом «Детройт» в любой момент может и сменить ориентир или не перебарщивать с победами – их пик защищен с 1-13 позицию, потому спокойно можно сначала дать команде вдохновленного пинка, а потом убедить снова танковать.

13-я строчка гарантированна точно, учитывая, какие там «Бруклин» и «Вашингтон». У «Шарлотт», наверное, как обычно отвалится Ламело, а потому и на 12-ю позицию можно рассчитывать. Но уже борьба с «Чикаго», «Торонто» и «Майами» с «Атлантой» непредсказуема.

Отдельное спасибо Сергею, болельщику «Детройта».

