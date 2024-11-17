Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, реализовавший 200 трехочковых в клатче

Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА.

Звездный форвард «Лейкерс » стал первым игроком в истории лиги, который за карьеру забросил 200 трехочковых в клатче.

Лидеры по количеству трехочковых попаданий в клатче в истории НБА (в регулярном чемпионате):

200 – Леброн Джеймс

196 – Рэй Аллен

172 – Стефен Карри

150 – Дэмиан Лиллард

145 – Кевин Дюрэнт

145 – Пол Пирс