Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, реализовавший 200 трехочковых в клатче
Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА.
Звездный форвард «Лейкерс» стал первым игроком в истории лиги, который за карьеру забросил 200 трехочковых в клатче.
Лидеры по количеству трехочковых попаданий в клатче в истории НБА (в регулярном чемпионате):
200 – Леброн Джеймс
196 – Рэй Аллен
172 – Стефен Карри
150 – Дэмиан Лиллард
145 – Кевин Дюрэнт
145 – Пол Пирс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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