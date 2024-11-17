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Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, реализовавший 200 трехочковых в клатче

Леброн Джеймс установил очередной рекорд НБА.

Звездный форвард «Лейкерс» стал первым игроком в истории лиги, который за карьеру забросил 200 трехочковых в клатче.

Лидеры по количеству трехочковых попаданий в клатче в истории НБА (в регулярном чемпионате):

200 – Леброн Джеймс

196 – Рэй Аллен

172 – Стефен Карри

150 – Дэмиан Лиллард

145 – Кевин Дюрэнт

145 – Пол Пирс

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
logoПол Пирс
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoРэй Аллен
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
logoДэмиан Лиллард
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