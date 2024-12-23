Трамп подтвердил, что назначит владельца «Рокетс» Фертитту послом США в Италии

Владелец «Рокетс» Тилман Фертитта получит важное политическое назначение.

Миллиардер станет новым послом страны в Италии. Об этом объявил Дональд Трамп , который в ноябре был избран на пост президента США, но пока не вступил в должность.

Фертитта – друг Трампа и давний спонсор Республиканской партии. 67-летний бизнесмен возглавляет техасскую корпорацию, владеющую отелями, ресторанами и казино.