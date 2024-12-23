Трамп подтвердил, что назначит владельца «Рокетс» Фертитту послом США в Италии
Владелец «Рокетс» Тилман Фертитта получит важное политическое назначение.
Миллиардер станет новым послом страны в Италии. Об этом объявил Дональд Трамп, который в ноябре был избран на пост президента США, но пока не вступил в должность.
Фертитта – друг Трампа и давний спонсор Республиканской партии. 67-летний бизнесмен возглавляет техасскую корпорацию, владеющую отелями, ресторанами и казино.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Politico
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