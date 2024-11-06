Стивен Эй Смит: «Команда проиграет серию плей-офф, а Дэрил Мори подойдет с аналитикой и скажет: «Видишь, на самом деле мы победили»

Стивен Эй Смит раскритиковал президента «Сиксерс» Дэрила Мори.

«Одной из причин, по которой Тилман Фертитта хотел, чтобы Дэрил Мори ушел из «Хьюстона », было то, что они проиграют матч плей-офф или серию, а Дэрил подойдет к нему с аналитикой и скажет: «Видишь, на самом деле мы победили».

Он разбирается в аналитике и баскетболе, но он не выигрывал чемпионат», – сказал эксперт ESPN.