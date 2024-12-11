Владелец «Рокетс» Фертитта, как ожидается, будет назначен Трампом послом США в Италии
Владелец «Рокетс» Тилман Фертитта может получить важное назначение.
Миллиардер, как ожидается, будет назначен новым президентом США Дональдом Трампом на пост посла страны в Италии.
Фертитта – друг Трампа и давний спонсор Республиканской партии. 67-летний бизнесмен возглавляет техасскую корпорацию, владеющую отелями, ресторанами и казино.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS News
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