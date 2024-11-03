Яннис Адетокумбо о словах Дональда Трампа: «Я здесь, чтобы выигрывать матчи, а не отвечать на вопросы, не связанные с баскетболом»
Яннис Адетокумбо воздержался от комментариев по поводу слов Дональда Трампа.
«Мне неизвестно об этих словах. Я не так уж слежу за политикой. А то немногое, за чем я слежу, стараюсь держать свои политические взгляды при себе и своей семье.
Я здесь для того, чтобы выигрывать матчи, а не отвечать на вопросы, не связанные с баскетболом. Но я желаю обоим кандидатам удачи», – сказал форвард «Милуоки».
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп упомянул Адетокумбо, выступая на домашней арене «Бакс».
«У вас отличная команда. Скажу, что Грек и правда очень хорош. И скажите мне, в ком больше греческого – в Греке или во мне? Думаю, примерно одинаково... Но он в порядке, возможно, он лучший игрок НБА. Вероятно, он должен быть и очень хорошим парнем тоже», – произнес Трамп.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Milwaukee Journal-Sentinel
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