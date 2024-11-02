Дональд Трамп: «В ком больше греческого – в Яннисе или во мне? Думаю, примерно одинаково»
Дональд Трамп выступил в Висконсине.
Кандидат в президенты США произнес речь на арене Fiserv Forum, где выступает «Милуоки».
Трамп упомянул лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо, который имеет греческое гражданство и нигерийские корни.
«У вас отличная команда. Скажу, что Грек (Яннис Адетокумбо – Спортс’’) и правда очень хорош. И скажите мне, в ком больше греческого – в Греке или во мне? Думаю, примерно одинаково... Но он в порядке, возможно, он лучший игрок НБА. Вероятно, он должен быть и очень хорошим парнем тоже», – произнес Трамп.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Milwaukee Journal Sentinel
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