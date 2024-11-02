Дональд Трамп: «В ком больше греческого – в Яннисе или во мне? Думаю, примерно одинаково»

Дональд Трамп выступил в Висконсине.

Кандидат в президенты США произнес речь на арене Fiserv Forum, где выступает «Милуоки ».

Трамп упомянул лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо , который имеет греческое гражданство и нигерийские корни.

«У вас отличная команда. Скажу, что Грек (Яннис Адетокумбо – Спортс’’) и правда очень хорош. И скажите мне, в ком больше греческого – в Греке или во мне? Думаю, примерно одинаково... Но он в порядке, возможно, он лучший игрок НБА . Вероятно, он должен быть и очень хорошим парнем тоже», – произнес Трамп .