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Дональд Трамп: «В ком больше греческого – в Яннисе или во мне? Думаю, примерно одинаково»

Дональд Трамп выступил в Висконсине.

Кандидат в президенты США произнес речь на арене Fiserv Forum, где выступает «Милуоки».

Трамп упомянул лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо, который имеет греческое гражданство и нигерийские корни.

«У вас отличная команда. Скажу, что Грек (Яннис Адетокумбо – Спортс’’) и правда очень хорош. И скажите мне, в ком больше греческого – в Греке или во мне? Думаю, примерно одинаково... Но он в порядке, возможно, он лучший игрок НБА. Вероятно, он должен быть и очень хорошим парнем тоже», – произнес Трамп.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Milwaukee Journal Sentinel
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