Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Нанси» встретится с «Бурком»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Виллербан» ждет встреча с «Парижем », пережившим вспышку вирусного заболевания. «Бурк » в гостях сыграет с «Нанси». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 11-2, Париж – 9-3, Виллербан – 9-3, Монако – 9-4, Бурк – 8-4, Сен-Кантен – 8-5, Страсбур – 7-6, Ле-Ман – 7-6, Гравлин-Дюнкерк – 6-6, Нанси – 5-7, Лимож – 5-8, Нантер – 5-8, Элан Шалон – 4-8, Дижон – 4-9, Ле-Портель – 3-10, Стад Рошеле – 1-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.