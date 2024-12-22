0

Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Нанси» встретится с «Бурком»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Виллербан» ждет встреча с «Парижем», пережившим вспышку вирусного заболевания. «Бурк» в гостях сыграет с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 11-2, Париж – 9-3, Виллербан – 9-3, Монако – 9-4, Бурк – 8-4, Сен-Кантен – 8-5, Страсбур – 7-6, Ле-Ман – 7-6, Гравлин-Дюнкерк – 6-6, Нанси – 5-7, Лимож – 5-8, Нантер – 5-8, Элан Шалон – 4-8, Дижон – 4-9, Ле-Портель – 3-10, Стад Рошеле – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoГравлин-Дюнкерк
logoчемпионат Франции
результаты
logoНанси
logoБурк
logoЭлан Шалон
logoПариж
logoАСВЕЛ Виллербан
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» выиграл у «Парижа», «Нанси» уступил «Виллербану»
15 декабря, 20:33
Чемпионат Франции. «Лимож» уступил «Шоле», «Нанси» обыграл «Гравлин-Дюнкерк» и другие результаты
9 ноября, 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл в гостях «Гравлин-Дюнкерк», «Виллербан» уступил «Шоле»
3 ноября, 18:31
Рекомендуем
Главные новости
Джамал Мозли о победе «Орландо»: «Это невозможно объяснить. Я такого не видел»
9 минут назад
«Орландо» совершил рекордный камбэк в финальной четверти (37:8) победного матча против «Майами»
24 минуты назадВидео
Грэйсон Аллен досрочно закончил матч против «Детройта» с подозрением на сотрясение мозга
40 минут назад
«Милуоки» вывесил баннер победителя Кубка НБА-2024
252 минуты назадВидео
ACB. «Баскония» примет «Уникаху», «Валенсия» сыграет с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 07:47
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА, «Зенит» встретится с «Уралмашем»
сегодня, 07:41
Бобби Портис был близок к трипл-даблу (34+10+8) в отсутствие Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда в победном матче с «Уизардс»
2сегодня, 07:30Видео
Джейлен Брансон набрал рекордные для себя в сезоне 39 очков в победном матче с «Пеликанс»
сегодня, 07:16Видео
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (28+13) в победной игре против «Финикса»
2сегодня, 06:59Видео
31 очко и 10 передач Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» взять верх над «Миннесотой»
5сегодня, 06:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Спартак Суботица», «Будучность» сыграет с КРКА
сегодня, 08:20
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»
сегодня, 08:12
Чемпионат Италии. «Венеция» – «Брешия», «Тренто» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 07:59
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Бахчешехир» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 07:52
ACB. «Бреоган» победил «Жирону», «Тенерифе» был сильнее «Мурсии»
вчера, 22:22
Чемпионат Франции. «Нантер» проиграл «Шоле», «Монако» в гостях одолел «Лимож» и другие результаты
вчера, 21:33
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Кремоны»
вчера, 21:30
Чемпионат Греции. «Кардицас» уступил ПАОКу, 25 очков Кузминскаса помогли АЕКу выиграть у «Лавриона»
вчера, 20:56
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Петким Спор», 27 очков Каммингса помогли «Галатасараю» победить «Дарушафаку»
вчера, 20:55
Адриатическая лига. «Игокеа» выиграла у ФМП, «Цедевита Олимпия» была сильнее «Студентски центара»
вчера, 20:09
Рекомендуем