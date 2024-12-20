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«Только 6 человек смогли выйти на тренировку утром в четверг». «Париж» выпустил официальное заявление по несостоявшемуся матчу Евролиги

«Париж» прокомментировал отложенный матч с «Фенербахче».

Матч Евролиги был перенесен в связи со вспышкой заболевания внутри команды.

«Утром в четверг только 6 игроков смогли принять участие в тренировке после медицинского осмотра. Вспышка вируса поразила практически весь состав нашей команды. Три игрока не смогли принять участие уже в матче против «Реала» во вторник, еще один пытался играть, но был близок к обморочному состоянию.

Тренировка прошла в трех изолированных группах, чтобы защитить последних 4 игроков, которые избежали заражения. Мы продолжаем отслеживать ситуацию.

Извиняемся перед фанатами, которые не смогли посетить матч. Особенно перед болельщиками «Фенербахче», которым пришлось проделать долгий путь. Их интересы будут учтены после планирования игры.

Встреча вчера вечером в любом случае стала бы небезопасной для тех, кто контактировал бы с нашим персоналом и игроками, в том числе для баскетболистов «Фенербахче», – сообщил «Париж».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Парижа»
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