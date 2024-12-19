«Все команды играют, несмотря на болезни и травмы». Эван Фурнье недоволен переносом матча «Париж» – «Фенербахче»
Эван Фурнье раскритиковал решение Евролиги перенести матч «Париж» – «Фенербахче».
«Все команды играют, несмотря на болезни и травмы в каждом матче.
Если вы не можете выставить на матч достаточно игроков, это должно быть поражением. Когда вы отменяете матч, вы позволяете командам манипулировать правилами, и это становится опасным. Просто мое мнение», – написал игрок «Олимпиакоса» в соцсети.
Евролига отложила матч 17-го тура между «Парижем» и «Фенербахче» из-за вспышки заболевания среди игроков французской команды.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Эвана Фурнье в соцсети X
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