«Все команды играют, несмотря на болезни и травмы». Эван Фурнье недоволен переносом матча «Париж» – «Фенербахче»

Эван Фурнье раскритиковал решение Евролиги перенести матч «Париж» – «Фенербахче».

«Все команды играют, несмотря на болезни и травмы в каждом матче.

Если вы не можете выставить на матч достаточно игроков, это должно быть поражением. Когда вы отменяете матч, вы позволяете командам манипулировать правилами, и это становится опасным. Просто мое мнение», – написал игрок «Олимпиакоса » в соцсети.

Евролига отложила матч 17-го тура между «Парижем » и «Фенербахче » из-за вспышки заболевания среди игроков французской команды.