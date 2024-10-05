«Фенербахче» близок к подписанию контракта с Сэйбеном Ли
Сэйбен Ли, скорее всего, заменит Скотти Уилбекина в «Фенербахче».
Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию соглашения с разыгрывающим «Манисы» Сэйбеном Ли (25 лет, 188 см).
Команда Шарунаса Ясикявичюса вышла на рынок, чтобы найти замену Скотти Уилбекину, который порвал переднюю крестообразную связку и пропустит большую часть сезона-2024/25.
Ли в своем недавнем дебютном матче в Лиге чемпионов набрал 36 очков и отдал 6 передач, что помогло новичкам лиги обыграть «Мурсию» на выезде.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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