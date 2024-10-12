Тель-авивский «Маккаби» договорился с Сэйбеном Ли о подписании 2-летнего контракта
Сэйбен Ли близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив».
Израильский клуб согласовал с американским защитником «Манисы» (25 лет, 188 см) условия 2-летнего контракта.
В 2025 году у Сэйбена будет возможность выйти и соглашения. Турецкий клуб получит компенсацию от «Маккаби» за расторжение контракта.
Ли попал в сферу интересов топ-клубов благодаря яркому началу сезона. Он набирал в среднем 39,5 очка при 65,7% с игры, а также 5,0 подбора и 4,5 передачи в первых двух матчах Лиги чемпионов.
Интерес к Ли также проявлял «Фенербахче», который в результате травмы на длительный срок потерял Скотти Уилбекина.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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