«Фенербахче» хочет подписать Денниса Смита

Деннис Смит все еще не определился с местом продолжения карьеры.

Защитник (26 лет, 188 см) продолжает оставаться свободным агентом и надеется остаться в НБА .

Смит сменил 6 клубов за 7 лет в НБА и провел прошлый сезон в «Бруклине», где набирал 6,6 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи за 18,9 минуты в среднем. Защитник реализовал 39,4% трехочковых бросков.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, «Фенербахче » пытается уговорить баскетболиста переехать в Европу и представлять клуб в Евролиге .

Турецкий гранд ранее на длительный срок потерял Скотти Уилбекина , который получил травму колена.