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«Фенербахче» хочет подписать Денниса Смита

Деннис Смит все еще не определился с местом продолжения карьеры.

Защитник (26 лет, 188 см) продолжает оставаться свободным агентом и надеется остаться в НБА.

Смит сменил 6 клубов за 7 лет в НБА и провел прошлый сезон в «Бруклине», где набирал 6,6 очка, 2,9 подбора и 3,6 передачи за 18,9 минуты в среднем. Защитник реализовал 39,4% трехочковых бросков.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, «Фенербахче» пытается уговорить баскетболиста переехать в Европу и представлять клуб в Евролиге.

Турецкий гранд ранее на длительный срок потерял Скотти Уилбекина, который получил травму колена.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
возможные переходы
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logoчемпионат Турции
Скотти Уилбекин
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