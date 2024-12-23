Комментатор «Рокетс» после победы над «Рэпторс» назвал канадскую команду «Гуандун Дрэгонс»
Комментатор «Рокетс» подколол «Рэпторс» после победы.
Крэйг Акерман после победы «Хьюстона» над «Торонто» в воскресенье назвал канадскую команду «Гуандун Дрэгонс».
«Сегодня «Рокетс» справились с «Гуандун Дрэгонс», – произнес Акерман.
В 2023 году известный поклонник «Рэпторс» Дрейк после перехода Фреда Ванвлита из «Торонто» в «Хьюстон» пожелал разыгрывающему удачи, добавив: «Всего хорошо тебе в «Гуандун Дрэгонс»... в смысле «Рокетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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