Комментатор «Рокетс» после победы над «Рэпторс» назвал канадскую команду «Гуандун Дрэгонс»

Комментатор «Рокетс» подколол «Рэпторс» после победы.

Крэйг Акерман после победы «Хьюстона » над «Торонто » в воскресенье назвал канадскую команду «Гуандун Дрэгонс».

«Сегодня «Рокетс» справились с «Гуандун Дрэгонс», – произнес Акерман.

В 2023 году известный поклонник «Рэпторс» Дрейк после перехода Фреда Ванвлита из «Торонто» в «Хьюстон» пожелал разыгрывающему удачи, добавив: «Всего хорошо тебе в «Гуандун Дрэгонс»... в смысле «Рокетс».