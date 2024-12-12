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Алперен Шенгюн: «Мы нацелились на титул. Это будет большая битва с «Оклахомой»

Игроки «Хьюстона» с нетерпением ждут финальную часть Кубка НБА.

«Рокетс» справились с «Голден Стэйт» в 1/4 внутрисезонного турнира и поборются с «Тандер» за право представлять Запад в финале.

«Мы собираемся взять титул. В следующем матче мы снова будем сражаться. «Оклахома» – отличная команда, но нам просто нужно выложиться по полной. Это будет большая битва», – заявил отличившийся в матче центровой Алперен Шенгюн.

«Мне давно не было так весело. Чтобы играть за что-то и играть хорошо.

Я готов поехать прямо сейчас. Давайте отправимся в Вегас! Несколько дней в Вегасе – весьма недурно», – признался разыгрывающий Фред Ванвлит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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