Алперен Шенгюн: «Мы нацелились на титул. Это будет большая битва с «Оклахомой»
Игроки «Хьюстона» с нетерпением ждут финальную часть Кубка НБА.
«Рокетс» справились с «Голден Стэйт» в 1/4 внутрисезонного турнира и поборются с «Тандер» за право представлять Запад в финале.
«Мы собираемся взять титул. В следующем матче мы снова будем сражаться. «Оклахома» – отличная команда, но нам просто нужно выложиться по полной. Это будет большая битва», – заявил отличившийся в матче центровой Алперен Шенгюн.
«Мне давно не было так весело. Чтобы играть за что-то и играть хорошо.
Я готов поехать прямо сейчас. Давайте отправимся в Вегас! Несколько дней в Вегасе – весьма недурно», – признался разыгрывающий Фред Ванвлит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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