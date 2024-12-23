Джош Харт выложил «Сперс» – 💩💩💩💩» в соцсетях. Пост возмутил поклонников «Сан-Антонио», но относился не к техасской команде
Джош Харт подогрел интерес к рождественской игре «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио».
Защитник «Никс» в воскресенье выложил пост с надписью «Сперс» – 💩💩💩💩» в соцсетях.
Пост возмутил поклонников «Сан-Антонио», но относился не к техасской команде, а к клубу английской Премьер-лиги «Тоттенхэм», который уступил «Ливерпулю» со счетом 3:6.
Харт болеет за другой лондонский клуб «Челси».
25 декабря «Никс» и «Сперс» сыграют в Нью-Йорке на Рождество.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Reddit NBA
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