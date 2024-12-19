Футболистка Родман об отце: «Он не папа – может, по крови, не более того. Я пыталась жить с ним, но он устраивает вечеринки 24/7 и приводит случайных сучек». Деннис извинился в инстаграме

Деннис Родман публично извинился перед дочерью Тринити после ее интервью.

Тринити Родман выступает за «Вашингтон Спирит» в Национальной женской футбольной лиге, а также играет за сборную США.

Во время записи подкаста Call Her Daddy Тринити назвала своего отца «алкоголиком» и обвинила в том, что экс-баскетболист отсутствовал большую часть ее жизни.

«Он не папа. Может быть, по крови, но не более того.

Мы [c братом] пытались жить с ним, но он устраивает вечеринки 24/7, приводит случайных сучек. Он любит быть в центре внимания», – заявила 22-летняя футболистка.

Вместе с тем она признала, что все еще чувствует необходимость защищать его публичный имидж.

«Мы никогда не хотим, чтобы он выглядел плохо. Из-за этого я многое держу в себе. Думаю, мне просто сложно с этим гневом, который я не могу выплеснуть», – отметила Тринити.

После ее интервью Родман опубликовал пост с извинениями в инстаграм.

«Извините, я не был тем отцом, которым вы хотели меня видеть, но в любом случае я все равно пытался, все еще пытаюсь и никогда не перестану.

Я продолжу пытаться, даже когда тебе, взрослому человеку, говорят не отвечать на мои телефонные звонки. Я буду пытаться, даже когда трудно и если это займет много времени.

Я всегда здесь и говорю вам все время или голосовыми сообщениями, как я горжусь. У меня всегда было одно желание – чтобы мои дети звонили мне и приезжали ко мне. Надеюсь, однажды я смогу этого добиться.

Я здесь и все еще пытаюсь позвонить, у тебя есть мой номер. Ты видишь, как я звоню, я по-прежнему здесь. Деннис Родман – Папа», – написал бывший форвард «Пистонс», «Сперс» и «Чикаго Буллз» Деннис Родман .