«Финикс» отложил обсуждение возможного перехода Джимми Батлера до середины января (Джон Гамбадоро)

«Финикс» будет обдумывать обмен Джимми Батлера в следующем месяце.

По информации обозревателя Arizona Sports Джона Гамбадоро, команда не собирается принимать решений, связанных с форвардом «Майами », до середины января. Клуб не исключает возможности перехода баскетболиста и является предпочитаемой целью для самого Батлера .

Информация обозревателя подтверждает ранее озвученные сведения инсайдера Шэмса Чарании .