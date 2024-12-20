«Финикс» отложил обсуждение возможного перехода Джимми Батлера до середины января (Джон Гамбадоро)
«Финикс» будет обдумывать обмен Джимми Батлера в следующем месяце.
По информации обозревателя Arizona Sports Джона Гамбадоро, команда не собирается принимать решений, связанных с форвардом «Майами», до середины января. Клуб не исключает возможности перехода баскетболиста и является предпочитаемой целью для самого Батлера.
Информация обозревателя подтверждает ранее озвученные сведения инсайдера Шэмса Чарании.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети радиоведущего Джона Гамбадоро
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