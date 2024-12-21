Демаркус Казинс: «При всем уважении к Билу, но Джимми Батлер лучше вписывается в «Финикс»
Демаркус Казинс считает, что «Финиксу» следует побороться за Джимми Батлера.
По слухам, «Санз» заинтересованы в приобретении звезды «Хит».
«Черт возьми, это должно было случиться еще раньше. При всем уважении к Билу, но Джимми Батлер лучше вписывается в «Финикс» с Ди-Буком и Кевином Дюрэнтом. Они стали лучше с появлением разыгрывающего в составе, но этого все равно недостаточно.
Джимми смог бы приносить пользу на обеих половинах площадки. Он добавлял бы 15-20 очков в копилку и держал бы лучших игроков в составе соперника», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем