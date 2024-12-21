Демаркус Казинс: «При всем уважении к Билу, но Джимми Батлер лучше вписывается в «Финикс»

Демаркус Казинс считает, что «Финиксу» следует побороться за Джимми Батлера.

По слухам, «Санз» заинтересованы в приобретении звезды «Хит».

«Черт возьми, это должно было случиться еще раньше. При всем уважении к Билу , но Джимми Батлер лучше вписывается в «Финикс » с Ди-Буком и Кевином Дюрэнтом. Они стали лучше с появлением разыгрывающего в составе, но этого все равно недостаточно.

Джимми смог бы приносить пользу на обеих половинах площадки. Он добавлял бы 15-20 очков в копилку и держал бы лучших игроков в составе соперника», – считает бывший игрок НБА .