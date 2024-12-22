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Брэдли Бил про слухи об обмене: «Пока кто-нибудь из «Санз» не поговорит со мной, это всего лишь слухи»

Брэдли Бил не обращает внимания на слухи о возможном обмене на Джимми Батлера.

«Пока кто-нибудь из руководства «Санз» не придет и не скажет мне что-нибудь или не поговорит со мной, это всего лишь слухи.

Я – игрок «Финикса», я здесь, и я в этой форме. Я не обращаю внимания на слухи. Это происходит со мной на протяжении 10 лет», – сказал атакующий защитник «Санз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Arizona Republic
logoБрэдли Бил
logoДжимми Батлер
возможные переходы
logoФиникс
logoНБА
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