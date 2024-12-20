Брэдли Бил о слухах об обмене Джимми Батлера: «Не обращаю внимания, со мной это делали 10 лет»

Джимми Батлера и «Финикс» считают взаимно заинтересованными.

Наиболее вероятным кандидатом для обмена со стороны «Санз» считается защитник Брэдли Бил . Возможность такой сделки, даже в случае согласия клубов, осложняется правом вето у баскетболиста.

Бил прокомментировал слухи на пресс-конференции.

«Все как обычно. Пока никто не подошел и не поговорил со мной, это все просто сторонние сплетни. Я в «Санз», нахожусь здесь, ношу эту униформу. И не обращаю на подобное внимание, со мной это делали 10 лет», – устало прокомментировал баскетболист.