Брэдли Бил о слухах об обмене Джимми Батлера: «Не обращаю внимания, со мной это делали 10 лет»
Джимми Батлера и «Финикс» считают взаимно заинтересованными.
Наиболее вероятным кандидатом для обмена со стороны «Санз» считается защитник Брэдли Бил. Возможность такой сделки, даже в случае согласия клубов, осложняется правом вето у баскетболиста.
Бил прокомментировал слухи на пресс-конференции.
«Все как обычно. Пока никто не подошел и не поговорил со мной, это все просто сторонние сплетни. Я в «Санз», нахожусь здесь, ношу эту униформу. И не обращаю на подобное внимание, со мной это делали 10 лет», – устало прокомментировал баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем