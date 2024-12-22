Стефен Карри разозлился на болельщика, который забрал подаренные кроссовки у ребенка

Стеф Карри накричал на болельщика за то, что тот забрал кроссовки у ребенка.

В сети появилось видео, на котором разыгрывающий «Голден Стэйт » кричит болельщику и просит вернуть кроссовки ребенку, которому они предназначались. Инцидент случился после победного матча «Голден Стэйт» против «Миннескоты» (113:103), в котором Карри набрал 31 очко, реализовав 7 трехочковых.