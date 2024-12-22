Стефен Карри разозлился на болельщика, который забрал подаренные кроссовки у ребенка
Стеф Карри накричал на болельщика за то, что тот забрал кроссовки у ребенка.
В сети появилось видео, на котором разыгрывающий «Голден Стэйт» кричит болельщику и просит вернуть кроссовки ребенку, которому они предназначались.
Инцидент случился после победного матча «Голден Стэйт» против «Миннескоты» (113:103), в котором Карри набрал 31 очко, реализовав 7 трехочковых.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Mann в соцсети X
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