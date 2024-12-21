Айзейя Томас: «Марк Джексон вставил эту батарейку в спину Стефа Карри и дал ему безумную уверенность»
Айзейя Томас отметил вклад Марка Джексона в карьеру Стефена Карри.
«Марк Джексон вставил эту батарейку в спину Стефа Карри и дал ему безумную уверенность.
Когда Стеф войдет в Зал славы, я надеюсь, он вспомнит Марка Джексона как человека, который дал ему ту уверенность, с которой он играет сегодня», – сказал двукратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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