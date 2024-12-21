Айзейя Томас: «Марк Джексон вставил эту батарейку в спину Стефа Карри и дал ему безумную уверенность»

Айзейя Томас отметил вклад Марка Джексона в карьеру Стефена Карри.

«Марк Джексон вставил эту батарейку в спину Стефа Карри и дал ему безумную уверенность.

Когда Стеф войдет в Зал славы, я надеюсь, он вспомнит Марка Джексона как человека, который дал ему ту уверенность, с которой он играет сегодня», – сказал двукратный чемпион НБА .