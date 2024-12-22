  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Патрик Бет-Дэвид раскритиковал Леброна Джеймса за слова о трехочковых: «Упадок НБА произошел в годы, когда ты играл в лиге»
5

Патрик Бет-Дэвид раскритиковал Леброна Джеймса за слова о трехочковых: «Упадок НБА произошел в годы, когда ты играл в лиге»

Патрик Бет-Дэвид раскритиковал Леброна Джеймса.

«Упадок НБА произошел в годы, когда ты играл в лиге. Точка.

Обвинять в этом трехочковый бросок — значит просто очернять Стефа Карри. Честно говоря, на него было интереснее смотреть, чем на тебя», – написал известный бизнесмен и подкастер.

Ранее звездный форвард «Лейкерс» заявил, что в НБА много проблем, помимо Матча всех звезд, и что игроки бросают слишком много трехочковых.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Бет-Дэвида в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoСтефен Карри
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «Можно побеждать защитой. Даже когда ничего не попадаем»
1сегодня, 12:18
Леброн Джеймс болельщику «Сакраменто»: «Хлебни пивка и захлопни пасть»
10сегодня, 10:23Видео
32 очка, 7 подборов и 6 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Сакраменто»
6сегодня, 06:12Видео
Дочь Леброна Джеймса играет в волейбольной команде под 6-м номером
5вчера, 20:39Фото
Рекомендуем
Главные новости
Чарльз Баркли: «Паоло Банкеро к концу сезона войдет в десятку лучших игроков НБА»
8 минут назад
10 команд НБА связывались с «Бруклином» по поводу Кэма Джонсона
15 минут назад
НБА. «Сакраменто» примет «Индиану», «Денвер» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном»
21 минуту назад
«Хьюстон» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу
254 минуты назад
ACB. «Баскония» уступила «Уникахе», «Валенсия» сыграет с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 14:26Live
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» отыгрался с «-15» и взял верх над ЦСКА, «Зенит» встречается с «Уралмашем»
30сегодня, 14:11Live
Виктор Вембаньяма превзошел рекорд Дэвида Робинсона по количеству матчей подряд как минимум с одним блок-шотом
сегодня, 14:09
В сети появилось фото Глена Дэвиса из тюрьмы
8сегодня, 13:59Фото
Брэдли Бил про слухи об обмене: «Пока кто-нибудь из «Санз» не поговорит со мной, это всего лишь слухи»
5сегодня, 13:52
Брэндин Подземски получил технический за то, что указал судье на пролитые на паркет напитки
3сегодня, 13:42Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разобрался с «Марусси», «Панатинаикос» примет «Арис»
5 минут назадLive
Тревион Уильямс стал игроком «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:44
Офер Яннай может отказаться от своих проектов, связанных с «Хапоэлем Тель-Авив»
сегодня, 11:59
Тревион Уильямс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
2сегодня, 11:32
Адриатическая лига. «Борац Чачак» примет «Спартак Суботица», «Будучность» сыграет с КРКА
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Нанси» встретится с «Бурком»
сегодня, 08:07
Чемпионат Италии. «Венеция» – «Брешия», «Тренто» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 07:59
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Бахчешехир» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 07:52
ACB. «Бреоган» победил «Жирону», «Тенерифе» был сильнее «Мурсии»
вчера, 22:22
Чемпионат Франции. «Нантер» проиграл «Шоле», «Монако» в гостях одолел «Лимож» и другие результаты
вчера, 21:33
Рекомендуем