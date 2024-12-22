Патрик Бет-Дэвид раскритиковал Леброна Джеймса за слова о трехочковых: «Упадок НБА произошел в годы, когда ты играл в лиге»

Патрик Бет-Дэвид раскритиковал Леброна Джеймса.

«Упадок НБА произошел в годы, когда ты играл в лиге. Точка.

Обвинять в этом трехочковый бросок — значит просто очернять Стефа Карри . Честно говоря, на него было интереснее смотреть, чем на тебя», – написал известный бизнесмен и подкастер.

Ранее звездный форвард «Лейкерс » заявил, что в НБА много проблем, помимо Матча всех звезд, и что игроки бросают слишком много трехочковых.