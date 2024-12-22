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31 очко и 10 передач Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» взять верх над «Миннесотой»

Стеф Карри отличился в победной игре с «Тимбервулвз» (113:103).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» набрал 31 очко и 10 передач при 1 потере. Карри реализовал 10 из 21 броска с игры, 7 из 16 трехочковых и 4 из 5 штрафных. 13 очков пришлись на заключительную четверть, 11 были набраны им подряд, обеспечив рывок с 96:94 до 107:96.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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