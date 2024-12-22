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«Приходит, делает свою работу и возвращается домой». Мэджик Джонсон сравнил Дрю Холидэя с Джеймсом Уорти

Мэджик Джонсон сравнил Дрю Холидэя с Джеймсом Уорти.

«Мне нравится, как играют «Селтикс», потому что все пять игроков касаются мяча. Возможно, это единственная команда на данный момент, у которой мяч движется. Когда они заполучили Дрю Холидэя, это было то, что нужно.

Дрю Холидэй – это звезда, играющая с суперзвездами. Он почти как Джеймс Уорти в том смысле, что его не волнует публичность. Я не говорю, что у них одинаковая игра, но у них одинаковое отношение к игре. Его волновала только победа. Джеймс предпочитал уйти домой, и журналистам не нужно было писать о нем. Дрю Холидэй такой же. Этот парень приходит, делает свою работу и возвращается домой», – сказал пятикратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал SPEAK
logoДрю Холидэй
logoНБА
logoБостон
logoДжеймс Уорти
logoМэджик Джонсон
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