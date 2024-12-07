Дрю Холидэй о встрече с «Бакс»: «Считаю их братьями, но на площадке хочу надрать задницу»
Дрю Холидэй рассказал о своем отношении к «Бакс».
Чемпион НБА в составе «Милуоки» в пятницу вышел против своей бывшей команды в составе «Бостона».
«Селтикс» победили 111:105, в активе защитника 20 очков, 5 подборов и 6 передач.
«Считаю их братьями, люблю этих парней, но на площадке хочу надрать задницу. И так всегда. От стартового спорного до финальной сирены я думаю только о победе. С их стороны точно такое же отношение», – заявил Холидэй.
Дрю стал автором ключевого попадания в концовке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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