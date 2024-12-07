Дрю Холидэй о встрече с «Бакс»: «Считаю их братьями, но на площадке хочу надрать задницу»

Дрю Холидэй рассказал о своем отношении к «Бакс».

Чемпион НБА в составе «Милуоки » в пятницу вышел против своей бывшей команды в составе «Бостона ».

«Селтикс» победили 111:105, в активе защитника 20 очков, 5 подборов и 6 передач.

«Считаю их братьями, люблю этих парней, но на площадке хочу надрать задницу. И так всегда. От стартового спорного до финальной сирены я думаю только о победе. С их стороны точно такое же отношение», – заявил Холидэй .

Дрю стал автором ключевого попадания в концовке.