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Дрю Холидэй о встрече с «Бакс»: «Считаю их братьями, но на площадке хочу надрать задницу»

Дрю Холидэй рассказал о своем отношении к «Бакс».

Чемпион НБА в составе «Милуоки» в пятницу вышел против своей бывшей команды в составе «Бостона».

«Селтикс» победили 111:105, в активе защитника 20 очков, 5 подборов и 6 передач.

«Считаю их братьями, люблю этих парней, но на площадке хочу надрать задницу. И так всегда. От стартового спорного до финальной сирены я думаю только о победе. С их стороны точно такое же отношение», – заявил Холидэй.

Дрю стал автором ключевого попадания в концовке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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logoБостон
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