«Нет, это не для меня». Дрю Холидэй отказался от университета Северная Каролина, несмотря на встречу с Майклом Джорданом
Дрю Холидэй, считавшийся одним из самых перспективных разыгрывающего своего возраста, планировал играть за тренера Роя Уильямса в университете Северная Каролина, но изменил свое мнение после поездки в Чапел-Хилл.
«Я собирался поступать в Северную Каролину. У них были нежно-голубые майки, которые хорошо смотрелись на темной коже. Я подумал, что эта майка будет круто смотреться на мне.
В итоге я поехала туда на рекрутинг, но это оказалось слишком далеко от дома, и было холодно. Я подумал: «Нет, это не для меня», – рассказал разыгрывающий «Бостона».
Холидэй признался, что даже Майкл Джордан, с которым он встретился в офисе Роя Уильямса, не смог его переубедить.
«Это был самый трудный разговор с тренером, который у меня когда-либо был. Я сказал ему, что не пойду туда. Я решил остаться дома», — сказал Холидэй в подкасте Пола Джорджа.
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