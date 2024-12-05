«Нет, это не для меня». Дрю Холидэй отказался от университета Северная Каролина, несмотря на встречу с Майклом Джорданом

Дрю Холидэй рассказал, почему не стал поступать в университет Северная Каролина.

Дрю Холидэй , считавшийся одним из самых перспективных разыгрывающего своего возраста, планировал играть за тренера Роя Уильямса в университете Северная Каролина, но изменил свое мнение после поездки в Чапел-Хилл.

«Я собирался поступать в Северную Каролину. У них были нежно-голубые майки, которые хорошо смотрелись на темной коже. Я подумал, что эта майка будет круто смотреться на мне.

В итоге я поехала туда на рекрутинг, но это оказалось слишком далеко от дома, и было холодно. Я подумал: «Нет, это не для меня», – рассказал разыгрывающий «Бостона ».

Холидэй признался, что даже Майкл Джордан , с которым он встретился в офисе Роя Уильямса, не смог его переубедить.

«Это был самый трудный разговор с тренером, который у меня когда-либо был. Я сказал ему, что не пойду туда. Я решил остаться дома», — сказал Холидэй в подкасте Пола Джорджа.