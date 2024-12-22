Гога Битадзе о травме Мо Вагнера: «Мы все молимся за него»

В «Орландо» опасаются, что Мо Вагнер получил серьезную травму колена.

«Мы все молимся за него. Эта победа для Мо.

Очень неприятно, когда один из наших братьев выбывает из строя. Но как мы и говорили, у нас всегда найдется тот, кто заменит травмированного игрока. Но этот парень заслуживал большего», – сказал центровой «Орландо ».

Вагнер травмировался в первой четверти субботнего матча против «Майами» (121:114). Игроку потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку.