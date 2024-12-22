Джамал Мозли о победе «Орландо»: «Это невозможно объяснить. Я такого не видел»

«Орландо» перевернул ход встречи и победил «Майами», отыграв «-22».

«Это невозможно объяснить. Никогда такого не видел. За все года в лиге я с таким не встречался, с такой способностью оставаться в игре, несмотря на все обстоятельства с самого начала», – признался главный тренер Джамал Мозли .

«Орландо » играет без двух своих лидеров (Паоло Банкеро и Франца Вагнера ). Матч пропускал подхвативший ведущую роль в их остутствие защитник Джейлен Саггс из-за травмы голеностопа. В самом начале встречи травму колена получил проводящий свой лучший сезон центровой Мо Вагнер. Команда сумела отыграть отставание и взять верх в матче благодаря рывку 37:8 в 4-й четверти.

«Мы расслабились, потому что вели. Это баскетбольная карма», – заключил центровой «Майами» Бэм Адебайо.

«Это современная НБА . 20-очковое преимущество значит куда меньше, чем декаду назад, надо играть до самого конца», – рассудил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.