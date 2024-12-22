Виктор Вембаньяма превзошел рекорд Дэвида Робинсона по количеству матчей подряд как минимум с одним блок-шотом
Виктор Вембаньяма установил рекорд «Сан-Антонио».
Центровой «Сперс» увеличил серию матчей, в которых он делал как минимум один блок-шот, до 62. Это самая длинная подобная серия в истории клуба. Ранее рекорд принадлежал Дэвиду Робинсону.
В субботнем матче против «Портленда» (114:94) Вембаньяма набрал 30 очков, сделал 10 блок-шотов, 7 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA University в соцсети X
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