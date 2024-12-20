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Виктор Вембаньяма: «Наконец-то сыграли полным составом»

Виктор Вембаньяма порадовался возвращению травмированных «Сан-Антонио».

Бигмен «Сперс» набрал 42 очка, 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота в победной встрече с «Хоукс» (133:126 ОТ).

«Это большое облегчение, наконец-то мы сыграли полным составом. Хотя, кажется, еще незадолго до старта некоторые из парней были под вопросом. 

У нас все такие: «Ну что, это день все-таки наступил?» – рассказал француз.

Защитник Девин Васселл впервые в сезоне вышел в стартовой пятерке, набрав 23 очка при 5 из 7 из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДевин Васселл
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoАтланта
logoСан-Антонио
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