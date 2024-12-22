Леброн Джеймс: «Можно побеждать защитой. Даже когда ничего не попадаем»
«Лейкерс» второй раз подряд победили «Сакраменто» в гостях.
«Эти две победы целиком заключались в нашем внимании к мелким деталям. Потому что мы не могли попасть мячом в небо. Эти два матча во враждебном окружении закончились в нашу пользу благодаря этим маленьким вещам и защите, которая была на уровне.
Чтобы побеждать и быть конкурентоспособными в каждом матче, мы не можем все время полагаться на напападение, нам надо упираться в обороне. 6-7 матчей назад с защитой у нас было плохо, но мы стали над ней усердно работать. Нападение придет, победы в этой лиге можно одерживать, защищаясь на высоком уровне, и мы делали именно это в последнюю пару недель», – заключил форвард.
В играх против «Лейкерс» «Сакраменто» удалось набрать 100 и 99 очков. Средний показатель результативности команды в этом сезоне – 115,5 (9-е место в лиге).
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