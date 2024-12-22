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«Орландо» совершил рекордный камбэк в финальной четверти (37:8) победного матча против «Майами»

«Мэджик» победили «Хит» (121:114), переломив ход встречи.

«Майами» выиграл каждую из трех первых 12-минуток (40:28, 36:28, 30:28) и был впереди на 22 очка.

«Орландо» стал первым клубом за последние пять лет (включая плей-офф), который сумел совершить камбэк в подобной ситуации. В 796 матчах до этого с подобным и большим преимуществом в счете победа доставалась лидирующей команде.

Этот камбэк также стал крупнейшим в истории «Орландо» за время сбора подробной статистики с 1997 года.

«Мэджик» выиграли заключительную четверть со счетом 37:8.

По итогам всего матча наиболее результативным на площадке стал защитник Коул Энтони, набравший 35 очков, 8 подборов и 9 передач со скамейки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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