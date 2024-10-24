Паоло Банкеро набрал 33 очка и 11 подборов и не совершил потерь в победном матче против «Майами»
Паоло Банкеро оформил статистическое достижение в игре с «Хит».
Форвард «Орландо» стал первым игроком с показателями более чем в 30 очков и 10 подборов, отсутствием потерь и «+40» в графе «плюс/минус» (показатель высчитывается с 1996 года).
В активе Банкеро в игре с «Майами» 33 очка, 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 12 из 24 бросков с игры и 4 из 8 трехочковых.
«Орландо» одержал победу со счетом 116:97.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OptaSTATS в сети X
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