Мо Вагнер получил травму колена в первой четверти матча против «Майами»

Мо Вагнер временно выбыл из состава «Мэджик».

Центровой «Орландо » получил травму колена в первой четверти матча против «Майами » (121:114). Игроку потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку.

Центровой проводит свой лучший сезон, набирая 13,3 очка и 5,1 подбора в среднем и реализуя 36% бросков из-за дуги.

Его брат форвард Франц Вагнер восстанавливается после травмы мышц живота.

Матч против «Хит» пропустил защитник Джейлен Саггс , получивший небольшую травму голеностопа в предыдущем матче.