Мо Вагнер получил травму колена в первой четверти матча против «Майами»
Мо Вагнер временно выбыл из состава «Мэджик».
Центровой «Орландо» получил травму колена в первой четверти матча против «Майами» (121:114). Игроку потребовалась помощь, чтобы покинуть площадку.
Центровой проводит свой лучший сезон, набирая 13,3 очка и 5,1 подбора в среднем и реализуя 36% бросков из-за дуги.
Его брат форвард Франц Вагнер восстанавливается после травмы мышц живота.
Матч против «Хит» пропустил защитник Джейлен Саггс, получивший небольшую травму голеностопа в предыдущем матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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