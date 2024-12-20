У Вембаньямы 42+6+5+4 в победном матче с «Атлантой»

Виктор Вембаньяма выдал особенную статистическую линейку в матче с «Атлантой».

Бигмен «Сан-Антонио » набрал 42 очка, 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота в победной встрече (133:126 ОТ).

За 37 минут француз реализовал 13 из 24 с игры (7 из 15 из-за дуги) и 9 из 12 с линии.