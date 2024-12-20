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Де’Андре Хантер перевел матч со «Сперс» в овертайм, поставив с сопротивлением Вембаньямы. Оба получили по техническому

Де’Андре Хантер поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы.

Форвард «Хоукс» перевел матч со «Сперс» в овертайм, поставив с сопротивлением французского «большого» на последних секундах.

Оба получили по техническому за стычку сразу после эпизода – Хантер вызывающе посмотрел на Вембаньяму после данка, тот отреагировал.

«Сан-Антонио» вырвал победу в дополнительное время – 133:126.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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