Де’Андре Хантер перевел матч со «Сперс» в овертайм, поставив с сопротивлением Вембаньямы. Оба получили по техническому
Де’Андре Хантер поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы.
Форвард «Хоукс» перевел матч со «Сперс» в овертайм, поставив с сопротивлением французского «большого» на последних секундах.
Оба получили по техническому за стычку сразу после эпизода – Хантер вызывающе посмотрел на Вембаньяму после данка, тот отреагировал.
«Сан-Антонио» вырвал победу в дополнительное время – 133:126.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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