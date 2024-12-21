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Сергей Вознюк — основной кандидат на пост главного тренера курского «Динамо»

Сергей Вознюк близок к назначению на пост главного тренера курского «Динамо».

Стороны согласовывают последние детали контракта, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Последние 2,5 года Вознюк был ассистентом Василия Карасева в МБА-МАИ. До этого он работал в тренерских штабах Жоана Пласы и Хавьера Паскуаля в «Зените», а также в штабе Сергея Базаревича в сборной России.

Также Вознюк приводил женский клуб «Пулковице» к победе в чемпионате Польши.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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