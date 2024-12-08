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Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» выиграло у курского, «Ника» принимает «Динамо» из Москвы

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Новосибирское «Динамо» выиграло у курского, «Ника» принимает «Динамо» из Москвы.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Динамо Новосибирск – Динамо Курск – 77:68 (21:11, 24:15, 21:18, 11:24)

ДИНАМО Н: Мазик (32), Потемина (10), Шук (9 + 7 подборов).

ДИНАМО К: Линскенс (21), Голдырева (13 + 9 подборов), Глонти (11 + 7 подборов).

8 декабря. 18.00

Ника – Динамо Москва

8 декабря. 18.00

Положение команд: УГМК – 10-0, МБА – 8-3, Динамо Курск – 7-3, Надежда – 6-4, Енисей – 5-4, Ника – 4-5, Самара – 4-5, Динамо Новосибирск – 4-6, Нефтяник – 3-8, Динамо Москва – 2-7, Спарта энд К – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Геннадий Ильин
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