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Игорь Грачев покинет пост главного тренера курского «Динамо»

Курское «Динамо» приняло решение уволить главного тренера Игоря Грачева.

Исполняющим обязанности главного тренера команды будет назначен Дмитрий Шумихин, входивший в штаб Грачева.

Вице-чемпион мира в составе сборной России Грачев возглавил «Динамо» перед прошлым сезоном. До этого специалист долго работал в «Самаре». В прошлом сезоне курская команда заняла третье место в Премьер-лиге, проиграв в полуфинале «Нике».

В текущем сезоне «Динамо» идет на втором месте в регулярке, выиграв 8 матчей из 10. Решение об отставке Грачева, вероятно, было принято после поражения от «Надежды» на этой неделе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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