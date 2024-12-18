Игорь Грачев покинет пост главного тренера курского «Динамо»
Курское «Динамо» приняло решение уволить главного тренера Игоря Грачева.
Исполняющим обязанности главного тренера команды будет назначен Дмитрий Шумихин, входивший в штаб Грачева.
Вице-чемпион мира в составе сборной России Грачев возглавил «Динамо» перед прошлым сезоном. До этого специалист долго работал в «Самаре». В прошлом сезоне курская команда заняла третье место в Премьер-лиге, проиграв в полуфинале «Нике».
В текущем сезоне «Динамо» идет на втором месте в регулярке, выиграв 8 матчей из 10. Решение об отставке Грачева, вероятно, было принято после поражения от «Надежды» на этой неделе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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