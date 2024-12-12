Премьер-лига. Женщины. «Енисей» сыграет с МБА, московское «Динамо» примет УГМК и другие матчи
Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Енисей» примет МБА, московское «Динамо» встретится с идущим без поражений УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – МБА
12 декабря. 15:00
Динамо Москва – УГМК
12 декабря. 16:00
Нефтяник – Ника
12 декабря. 17:00
Самара – Надежда
12 декабря. 18:00
Динамо Курск – Спарта энд К
12 декабря. 19:00
Положение команд: УГМК – 11-0, МБА – 8-3, Динамо Курск – 8-3, Надежда – 7-4, Енисей – 5-6, Ника – 5-6, Динамо Новосибирск – 5-6, Самара – 4-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 3-9, Динамо Москва – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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