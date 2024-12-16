Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет курское «Динамо», «Самара» встретится с МБА и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Надежда» в Оренбурге примет курское «Динамо», «Самара» дома встретится со столичной МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Нефтяник
16 декабря. 16:00
Надежда – Динамо Курск
16 декабря. 17:00
Самара – МБА
16 декабря. 18:00
Ника – Енисей
16 декабря. 18:30
Положение команд: УГМК – 13-0, МБА – 9-3, Динамо Курск – 9-3, Надежда – 8-4, Ника – 6-6, Динамо Новосибирск – 5-7, Енисей – 5-7, Самара – 4-8, Нефтяник – 3-9, Спарта энд К – 3-10, Динамо Москва – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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