1

Билл Симмонс об обмене Джимми Батлера: «Это скоро произойдет»

Билл Симмонс намекнул, что обмен Джимми Батлера случится в ближайшее время.

«Я хочу посмотреть, что будет с обменом Батлера. Это скоро произойдет», – заявил эксперт в своем подкасте.

Симмонс не уточнил, была ли эта информация получена из внутренних источников или была основана на интуиции.

Батлер, шестикратный участник Матча всех звезд НБА, в этом сезоне набирает в среднем 18,4 очка, 5,8 подбора и 4,8 передачи за матч при 55,2% с игры и 35,7% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Билла Симмонса
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoБилл Симмонс
logoМайами
возможные переходы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Демаркус Казинс: «При всем уважении к Билу, но Джимми Батлер лучше вписывается в «Финикс»
13сегодня, 12:15
Джимми Батлер не поехал с «Майами» на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже
6сегодня, 06:55
Джимми Батлер подвернул лодыжку в 1-й четверти матча с «Тандер». Его сняли с игры из-за простуды
7сегодня, 04:52
Брэдли Бил о слухах об обмене Джимми Батлера: «Не обращаю внимания, со мной это делали 10 лет»
10вчера, 20:50
Рекомендуем
Главные новости
Чарльз Баркли: «Выслушаю предложения ESPN, NBC и Amazon, прежде чем подпишу контракт»
35 минут назад
Ник Клэкстон оштрафован на 25 000 долларов за то, что бросил мяч на трибуну
247 минут назадВидео
Первая жена и друг Яниса Тиммы опровергли, что Анна Седокова оплатила похороны игрока
43сегодня, 18:55
Агент Де’Аарона Фокса встретился с руководителями «Кингз», чтобы обсудить будущее игрока в клубе
2сегодня, 18:32
Айзейя Томас: «Не все игроки думают о следующем поколении»
2сегодня, 18:18
Джа Морэнт пропустит матч против «Атланты» из-за боли в пояснице
4сегодня, 17:32
Джо Маззулла оштрафован на 35 000 долларов за преследование и мат в адрес судей
сегодня, 17:22
НБА. «Миннесота» примет «Голден Стэйт», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи
8сегодня, 16:48
Янис Тимма занял у Анны Седоковой миллион рублей на алименты незадолго до смерти (Mash)
112сегодня, 16:43
«Сан-Антонио» проявляет интерес к Де’Аарону Фоксу
17сегодня, 16:24
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» выиграла у ФМП, «Цедевита Олимпия» принимает «Студентски центар»
53 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Кардицас» уступил ПАОКу, АЕК играет с «Лаврионом»
сегодня, 18:36Live
Джален Рейнольдс – второй иностранец в истории Лиги ВТБ, набравший 2 000 очков
сегодня, 17:56
ACB. «Бреоган» принимает «Жирону», «Тенерифе» сыграет с «Мурсией»
сегодня, 17:36Live
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Петким Спор», «Галатасарай» встречается с «Дарушафакой»
сегодня, 17:35Live
Рэйджон Такер вернется в «Венецию»
сегодня, 17:13
Евгений Богачев: «Очень мрачно начался этот день, но команда вечером вылетает из Москвы в Казань»
сегодня, 16:31
Исайя Кординье – MVP 17-го раунда Евролиги
сегодня, 14:38
Велимир Перасович о победе над МБА-МАИ: «Сегодня у нас залетело почти все, что могло»
сегодня, 13:37
Чемпионат Италии. «Триест» встретится с «Кремоной»
сегодня, 11:38
Рекомендуем