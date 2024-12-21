Билл Симмонс об обмене Джимми Батлера: «Это скоро произойдет»
Билл Симмонс намекнул, что обмен Джимми Батлера случится в ближайшее время.
«Я хочу посмотреть, что будет с обменом Батлера. Это скоро произойдет», – заявил эксперт в своем подкасте.
Симмонс не уточнил, была ли эта информация получена из внутренних источников или была основана на интуиции.
Батлер, шестикратный участник Матча всех звезд НБА, в этом сезоне набирает в среднем 18,4 очка, 5,8 подбора и 4,8 передачи за матч при 55,2% с игры и 35,7% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Билла Симмонса
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