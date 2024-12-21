Джимми Батлер подвернул лодыжку в 1-й четверти матча с «Тандер». Его сняли с игры из-за простуды
Джимми Батлер не смог доиграть матч с «Оклахомой» из-за проблем со здоровьем.
Лидер «Майами» подвернул левую лодыжку и не появлялся на площадке после первой четверти. Флоридцы уступили «Тандер» со счетом 97:104.
Согласно заявлению клуба, Батлер был снят с игры из-за простуды. О состоянии его голеностопа не сообщается.
Батлер покинул паркет за 4:41 до конца первой четверти. Он не набрал ни одного очка и завершил встречу с 2 результативными передачами.
Защитник в последнее время фигурирует в слухах про возможный обмен.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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