Джимми Батлер подвернул лодыжку в 1-й четверти матча с «Тандер». Его сняли с игры из-за простуды

Джимми Батлер не смог доиграть матч с «Оклахомой» из-за проблем со здоровьем.

Лидер «Майами » подвернул левую лодыжку и не появлялся на площадке после первой четверти. Флоридцы уступили «Тандер» со счетом 97:104.

Согласно заявлению клуба, Батлер был снят с игры из-за простуды. О состоянии его голеностопа не сообщается.

Батлер покинул паркет за 4:41 до конца первой четверти. Он не набрал ни одного очка и завершил встречу с 2 результативными передачами.

Защитник в последнее время фигурирует в слухах про возможный обмен.